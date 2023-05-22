وزير الكهرباء: خطط الدولة زادت الإنتاجية إلى 30 جيجاوات خلال 6 سنوات فقط

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة حرصت على وضع خطة عاجلة لتطوير قطاع الكهرباء، موضحا: «تجحنا في زيادة إنتاجية الكهرباء إلى 30 جيجاوات خلال 6 سنوات فقط وهو أمر غير مسبوق وأثار الإعجاب في العديد من المحافل الدولية».

اهتمام الرئيس السيسي بتوفير الطاقة الكهربائية

وأشار وزير الكهرباء إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم بتوفير الطاقة الكهربائية لجموع المواطنين والقضاء على الانقطاع المتكرر للتيار، مؤكدا أنها مسألة أمن قومي.

تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وشدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء في كلمته خلال الجلسة العامة، على أن كفاءة محطات سيمنس العملاقة قللت من استخدامنا للوقود.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية، مثل اليونان وإيطاليا، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.