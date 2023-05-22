وزير الكهرباء: نعتمد على المنتج المحلي في العدادات مسبوقة الدفع

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعتمد حاليا على المنتج المحلي في العدادات مسبوقة الدفع، قائلا: «لم نستورد أي عداد من الخارج، ووصلنا لـ15 مليون عداد، ولدينا 33 مليون مستفيد تقريبا».

تصنيع العدادات محليا

وأضاف وزير الكهرباء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «اعتمدنا على صناعة العداد محليا، وصناعة وطنية في هذا المجال»، موضحا أنه حال وجود مشكلة في العداد يجرى استبداله على حساب الوزارة.

وشدد وزير الكهرباء خلال الجلسة العامة، أن شركة هاووي عرضت إعطاء الوزارة 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، مع منح قرض بفائدة مخفضة، لكننا رفضنا واجتمعت مع الشركات التي تصنع العدادت المحلية وطلبت زيادة الإنتاج ما نجحنا فيه.