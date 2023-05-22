موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي في كفر الشيخ.. جار اعتمادها من المحافظ

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ستظهر في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، موضحا أنه تم رصد جميع درجات الطلاب على مستوى جميع مدارس المحافظة، وجار إعلان النتيجة للترم الثاني من العام الدراسي المنتهي 2023.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي في كفر الشيخ

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن كافة الأمور المتعلقة بنتيجة الصف الرابع الابتدائي في كفر الشيخ انتهت، وتبقى اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حتى يتم إعلانها في جميع المدارس بشكل رسمي، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بشكل ميسر.

توزيع نتيجة الصف الرابع الابتدائي على الإدارات

وأشار إلى أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في كفر الشيخ سيتم توزيعها على 13 إدارة تعليمية، والتي بدورها ستقوم بتوزيعها على المدارس حتى يستطيع الطلاب الحصول عليها دون عناء.