إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في محافظة مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني، في جميع المدارس الإعدادية بالمحافظة، بدءًا من إدارة الحمام التعليمية وبنجر السكر، وإدارة العلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، بالإضافة إلى سيوة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريحات لـ«الوطن»، إن النتجة أصبحت متاحة حالياً أمام جميع الطلاب.

نشر نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني في محافظة مطروح

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم الانتهاء من الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة، ورصد الدرجات وإعلانها كأول نتيجة تعلن خلال هذا الفصل الدراسي، كما أعلنا نتيجة الصف الثاني الإعدادي والصف السادس الابتدائي عقب انتهاء الامتحانات، وأعمال الكنترول وظهور النتيجة، وإبلاغ جميع المدارس بالنتيجة ونشرها داخل كل مدرسة بشكل رسمي.

تسليم شهادات الصف الأول الإعدادي

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن كل مدرسه عقب ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي ستسلتم شهادات نتيجة امتحانات العام الدراسي كاملًا من خلال المدرسة المقيد بها موضح بها درجات الحاصل عليها في كل مادة دراسية، وإجمالي مجموع الدرجات للمواد خلال العام الدراسي.

نتائج امتحانات المراحل التعليمية

ولفت وكيل الوزاره التربية والتعليم بمطروح إلى أن نتائج المراحل التعليمية الأخرى التي يجري الامتحانات فيها الآن بالمدارس، ستظهر تباعاً عقب انتهاء الإمتحانات ومنها نتائج الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، وسيتم توزيعها في جميع المدارس عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.