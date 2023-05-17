موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بالدقهلية داخل المدارس

أكد«محمد إبراهيم» مدير إدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية لـ«الوطن» قرب موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي، بمختلف المدارس التابعة للإدارة، إذ يعتمد الأمر على انتهاء المدارس من عملية التصحيح و المراجعة، وما يليها من مرحلة اعتماد النتيجة ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي داخل المدارس.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي

وأشار«إبراهيم» إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة التصحيح في كل المدارس التابعة للإدارة:« مرحلة التصحيح الحمد لله انتهت على خير في كل المدارس التابعة للإدارة، لكن في بعض المدارس في مرحلة المراجعة النهائية، وبعدها يتم تقديم النتيجة للإدارة، وتبدأ عملية الاعتماد، وظهور النتيجة في المدارس».

وأضاف أنه جرى اعتماد نتيجة الصف الأول الإعدادي اليوم لأحد المدارس التابعة للإدارة، وسيتم إعلان النتيجة بها غدا:«تم اعتماد نتيجة الصف الأول الإعدادي اليوم في أحد المدارس التابعة للإدارة، وهيتم الإعلان عنها غدا».

امتحانات الصف الأول الإعدادي

وكان طلاب الصف الأول الإعدادي قاموا بأداء امتحانات الصف الدراسي الثاني منذ أسبوع بدء من الثلاثاء 2 مايو، وانتهت الخميس 11 مايو بالمدارس التابعة للمديرية، واستمرت الامتحانات لمدة أسبوع.