تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي دون التقيد بالمصروفات

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم توافر نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني بمدارس القليوبية والبالغ عددها 652 مدرسة على مستوى المحافظة، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها من المدارس دون التقيد بالمصروفات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي بمدارس القليوبية

أشارت وكيل وزارة التعليم في بيان لها أن نتيجة الصف الأول الإعدادي متاحة بالمدارس اعتبارا من غدا ومع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون متوفرة مع إدارات المدارس في المقرات البديلة للمدارس التي بها لجان الامتحانات الشهادة، مشددة أن الحصول على النتائج مجاني ودون أي مصروفات وهناك تعليمات بعدم ربط إعلان النتيجة بدفع المصروفات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالقليوبية دون رسوم

قال وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن» إن نتيجة الصف الأول الإعدادي، وكذا نتيجة الصف الثاني الإعدادي وكل نتائج الصفوف من النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي غير مرتبطة بدفع المصروفات الدراسية ومتاحة لطل الطلاب دون قيد أو رسوم، مشيرة إلى أنها نبهت على مديري المدارس المختلفة بإعلان النتائج بالمدارس والإدارات التعليمية، وإتاحتها لكل الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه يمكن لأي طالب أو ولي أمر الحصول علي نتيجة الصف الأول الإعدادي بالقليوبية ونتائج صفوف النقل المختلفة بالمراحل التعليمية من خلال التوجه لإدارة المدرسة المقيد بها التلميذ أو الطالب والحصول عليها مختومة وموثقة عقب اعتمادها من المدرية التعليمية والإدارات دون الربط بدفع المصروفات أو تحصيل أي رسوم على أن يتم فتح باب التظلمات على النتائج بالإدارات التعليمية والمدارس عقب امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يمكن للطالب التظلم من الدرجات الحاصل عليها وفق الشروط والقرارات المنظمة لذلك.