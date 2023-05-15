نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023.. تعليمات مهمة حول التصحيح ورصد الدرجات

مع قرب موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن موعد وتفاصيل إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023، وموعد انتهاء أعمال التصحيح التي بدأت يوم 6 مايو الماضي وفقاً للجداول المعلنة من المديريات التعليمية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023.. استمرار التصحيح

وأكدت المديريات التعليمية، إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتحري الدقة أثناء التصحيح الانتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة.

كما شددت المديريات التعليمية على تحرى الدقة في رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية، ومراجعة أوراق إجابة الطلاب بدقة والتأكد من الدرجة المقدرة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023.. رصد أعمال السنة

ووجهت المديريات التعليمية، بمتابعة التصحيح أولا بأول والتأكد من إعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي وسوف يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية.

كما أكدت المديريات التعليمية، على رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح على جميع الموجهين، والانتهاء من نسبة 5% و10% في اليوم التالي لأعمال التصحيح.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم امتحان مادة الهندسة بلجان امتحانية مؤمنة وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين وسلامتهم، وإجراءات لمواجهة الغش بمنع دخول الطلاب بالتليفون المحمول اللجان.

ويختتم طلاب الصف الأول الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، يوم الأربعاء 17 مايو 2023، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.