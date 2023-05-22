أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك.. اعرف التفاصيل

يوفر البنك المصري الخليجي، أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك بمصر، وهي شهادة «ثروة بلس» لأجل 3 سنوات وبالجنيه المصري، ويصل سعر العائد إلى 23% للسنة الأولى ومتغير بعد مرور عام، والحد الأدنى للإصدار 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وبالنسبة لأعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك، يكون معدل العائد ثابت في السنة الأولى 23% سنويًا، ومتغير بعد مرور سنة، ويكون بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة ويبدأ من اليوم التالي من نهاية السنة الأولى.

أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

ومن المميزات التي يقدّمها البنك، الحصول على بطاقة ائتمانية، والسحب على المكشوف، كما يتيح الحصول على قرض حتى 90% من قيمة الشهادة، واسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر، بعد خصم نسبة حسب البنك، فيما يتم احتساب العائد على شهادة ثروة بلس في اليوم التالي من الشراء.

شهادة ثروة بلس

وشهادة ثروة بلس متاحة للأفرد الطبيعيين فقط، ودورية صرف العائد شهري، بحسب ما ذكر البنك المصري الخليجي.