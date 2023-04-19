شهادات الادخار الأعلى ربحا في البنوك المصرية 2023.. اعرفها

اتجهت البنوك المصرية في الفترة الأخيرة، إلى رفع أسعار الفائدة من خلال طرح شهادات ادخار جديدة مرتفعة العائد، بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة 2%.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادات ادخار تم طرحها في الفترة الأخيرة، بعد رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% في اجتماعه الأخير.

شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر

بنكا الأهلي المصري ومصر، هما أول مصرفين حكوميين، طرحا شهادتين جديدتين ثلاثيتين بعائد 19% ثابت طوال فترة المدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، وشهادة الـ22% متناقصة، السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

شهادات بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن شهادة بعائد ثابت 19.25% سنويًا وحد الأدنى 10 آلاف جنيه، و19% حال اختيار العائد شهريًا، و19.10% ربع سنويًا، و19.25% سنويًا.

شهادة بنك الكويت الوطني

طرح بنك الكويت الوطني شهادة جديدة بعائد مرتفع، إذ أنها تصل إلى 20.25%، ويعتبر أعلى عائد في مصر على شهادات الإيداع ذات العائد المتغير بحسب وصف البنك عبر صفحتهم الرسمية.

شهادات بنك قطر الوطني الأهلي

ويوفر بنك قطر الوطني الأهلي QNB شهادة بعائد 19.25% لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى 500 ألف جنيه، وشهريًا 19%، وربع سنويًا 19.10%.