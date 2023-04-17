تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية من البنك الزراعي المصري.. عائد شهري

كشف البنك الزراعي المصري عن أسعار العائد على الشهادات لشهر أبريل 2023، من بينها شهادة الادخار الثلاثية الأمان ذات العائد الشهري الثابت.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الزراعي المصري لشهر أبريل 2023، على شهادات الادخار الأمان، مدتها 3 سنوات، وفئة الشهادة بداية من 500 جنيه وألف جنيه و5 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه و100 ألف جنيه ونسف مليون جنيه وحتى مليون جنيه.

تفاصيل شهادات الادخار الأمان

وشهادات الادخار الأمان أسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها، ويمكن الشراء بدون حد أقصى، إمكانية استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقاً للقيم الإستردادية المحددة بمعرفة البنك.

أسعار العائد على شهادات الادخار الأمان

وسعر العائد على شهادات الادخار الأمان هي 10.5% شهريًا، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، ويمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني مع ادخار العائد أو صرفه من الحساب.

ويحتاج بنك التعمير والإسكان من أجل شراء الشهادة صورة من بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد المميكنة للقصر.