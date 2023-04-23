كيف يمكن شراء شهادات الادخار خلال إجازة عيد الفطر؟.. تعرف على التفاصيل

توفر عدد من البنوك المصرية، خدمة شراء شهادات الادخار بدون الاحتياج للذهاب إلى الفرع، في محاولة منها للتسهيل على العملاء وكذلك خلال الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر الحالية.

وتتيح البنوك خدمة شراء الشهادات أونلاين عن طريق الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي، من خلال اتباع بعض الخطوات التي نرصدها في السطور التالية.

كيفية شراء الشهادات الادخارية أونلاين

يمكن للعميل شراء شهادة الادخار عن طريق الدخول إلى تطبيق الموبايل أو الإنترنت البنكي، وبعد ذلك الضغط على إصدار الشهادات، والمرحلة التالية العمل على تحديد الحساب البنكي الذي سيتم خصم منه مبلغ الشهادة.

وبعد ذلك ستنتقل إلى اختيار أنواع الشهادات، يتم تحديد الشهادة المرغوب في شرائها، والمبلغ ثم الضغط على متابعة، لتجد صفحة أخرى تشمل نوع الشهادة ومعدل الفائدة ونوع صرف العائد والمبلغ الذي تم وضعه في المرحلة السابقة.

شراء الشهادات الادخارية

ويجب مراجعة البيانات الأخيرة من نوع الشهادة ومعدل الفائدة ونوع صرف العائد والمبلغ جيدا وبعد ذلك الضغط على تأكيد وبهذه الطريقة تتم عملية شراء الشهادة.