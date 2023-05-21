رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الإسكان»: 88% نسبة تنفيذ العمارات بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية

كتب:

أيمن حمزة
10:25 ص | الأحد 21 مايو 2023
قيادات الإسكان تجتمع لمناقشة تحديات مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

قيادات الإسكان تجتمع لمناقشة تحديات مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، اجتماعاً مع جميع مسؤولي شركات الإسكان والمرافق والغاز العاملة بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة المرحلة الثانية لـ196عمارة تضم 47040 وحدات بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ومسؤولي الجهاز والمشروع.

مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالمرحلة الثانية بسكن الموظفين

واستهل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاجتماع بتأكيد ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر في التوقيتات المحددة للمشروع، ورفع معدلات تنفيذ أعمال الإسكان وأعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع، كما تمّ الاطلاع على نسب الإنجاز ومعدل الأداء لجميع الشركات العاملة بالمشروع.

وأكّد على الشركات بتكثيف العمالة والالتزام بجودة التشطيبات والوقوف على العقبات والتحديات لدفع الأعمال، مطالباً الشركات المنفذة لأعمال المرافق بضغط البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال حتي يتسنى تنفيذ خطة تسليم الموظفين بالدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لوحداتهم المخصصة لهم.

 

وأكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، أنَّ نسبة تنفيذ العمارات بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية -المرحلة الثانية- تخطت 88% من المشروع ومن المقرر بدء التسليم في 30 يوليو 2023.

المهندس عمار مندور يتفقد مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية

في سياق متصل، تفقد «مندور»، بتفقد مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية، على أرض الواقع، كما تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.

اقرأ المزيد:

بدء أعمال الصيانة الكاملة لبعض الطرق في الإسماعيلية.. أبرزها «الدائري»

 محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق بكرداسة وأبورواش

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد أعمال الطرق والإسكان بالمدينة

«رئيس طور سيناء»: انتهاء أعمال تطوير الطرق بتكلفة 60 مليون جنيه

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تطوير الطرق ومداخل الأحياء السكنية

محافظ دمياط تتابع أعمال رصف وتطوير الطرق في 7 مناطق

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق شارع يوسف عباس بسبب أعمال «المونوريل»

الحياة الآن.. مباشر: تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة 15 مايو

محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتطوير الطرق بالزقازيق

استكمالًا لخطة مجموعة النيل للتطوير العقاري في اختيار أكبر شركات الشرق الاوسط، تتعاون مع شركة م.هاني سعد للابتكارات" للتصميمات الداخلية بمشروعها أول HSI‏ في العاصمة الادارية الجديدة Festival tower

مشروع «شرق العوينات» حلم يتحقق على أرض الواقع.. استصلاح 100 ألف فدان منذ 2014

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يهدف لتقديم حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

المتحدث باسم منتدى شباب العالم: أفكارنا عملية للتطبيق على أرض الواقع

«معرض الكتاب»: يتم تطويع التكنولوجيا لخدمة المعرض على أرض الواقع

البابا تواضروس: أسس المواطنة أصبحت موجودة على أرض الواقع في مصر

عضو التحالف الوطني لقناة الحياة: أنجزنا الكثير من المبادرات على أرض الواقع
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.