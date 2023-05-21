«الإسكان»: 88% نسبة تنفيذ العمارات بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، اجتماعاً مع جميع مسؤولي شركات الإسكان والمرافق والغاز العاملة بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة المرحلة الثانية لـ196عمارة تضم 47040 وحدات بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ومسؤولي الجهاز والمشروع.

مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالمرحلة الثانية بسكن الموظفين

واستهل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاجتماع بتأكيد ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر في التوقيتات المحددة للمشروع، ورفع معدلات تنفيذ أعمال الإسكان وأعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع، كما تمّ الاطلاع على نسب الإنجاز ومعدل الأداء لجميع الشركات العاملة بالمشروع.

وأكّد على الشركات بتكثيف العمالة والالتزام بجودة التشطيبات والوقوف على العقبات والتحديات لدفع الأعمال، مطالباً الشركات المنفذة لأعمال المرافق بضغط البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال حتي يتسنى تنفيذ خطة تسليم الموظفين بالدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لوحداتهم المخصصة لهم.

وأكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، أنَّ نسبة تنفيذ العمارات بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية -المرحلة الثانية- تخطت 88% من المشروع ومن المقرر بدء التسليم في 30 يوليو 2023.

المهندس عمار مندور يتفقد مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية

في سياق متصل، تفقد «مندور»، بتفقد مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية، على أرض الواقع، كما تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.