يستمر لمدة شهر.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة اليوم

قال رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن بداية من اليوم الأحد 21 مايو، يتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز في الحي العاشر شمال المطار، وذلك حتى حتى يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو، طبقًا لمواعيد محددة من جهاز المدينة.

جدول تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز المجاورة 5

ووفقا لما أعلنه رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، فمواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز هي:

- تسليم قطع الأراضي المجاورة الخامسة من 1 إلى 50 سيكون غدًا الأحد 21 مايو.

- القطع من 51 إلى 100 يوم الإثنين 22 مايو.

- القطع من 101 إلى 150 يوم الثلاثاء 23 مايو.

- القطع من 151 إلى 200 يوم الأربعاء 24 مايو.

- القطع من 201 إلى 250 يوم الخميس 25 مايو.

- القطع من 251 إلى 300 يوم الأحد 28 مايو.

- القطع من 301 إلى 358 يوم الإثنين 29 مايو.

جدول تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز المجاورة 6

وأضاف رئيس مجلس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6 ، على النحو الآتي:

- القطع من 1 : 50، يوم الثلاثاء 30 مايو.

- القطع من 51 إلى 100 يوم الأربعاء 31 مايو.

جدول تسليم قطع اراضي الإسكان المتميز المجاورة 7

- القطع من 1 : 40 يوم الخميس 1 يونيو.

- القطع من 41 إلى 80 يوم الأحد 4 يونيو.

- القطع من 81 إلى 120 يوم الإثنين 5 يونيو.

- القطع من 121 إلى 160 يوم الثلاثاء 6 يونيو.

- القطع من 161 إلى 200 يوم الأربعاء 7 يونيو.

- القطع من 201 إلى 240 يوم الخميس 8 يونيو.

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، عن أنه سيتم القطع من 241 : 280، يوم الأحد 11/6/2023، والقطع من 281 : 320، يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 321 : 360، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع من 361 : 400، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع من 401 : 440، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من 441 : 480، يوم الأحد 18/6/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين 19/6/2023 : الأربعاء 21/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.