أخبار روسيا وأوكرانيا.. عودة الكهرباء لـ«زابوريجيا» وتزويد كييف بـ«إف-16»

تطورات جديدة تصدرت أخبار روسيا وأوكرانيا، خلال الساعات الأخيرة حتى اليوم الاثنين، حيث أعلنت روسيا انقطاع الكهرباء عن محطة «زابوريجيا» النووية، الواقعة في جنوب أوكرانيا، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تكرار انقطاع الكهرباء عن المحطة النووية، بالإضافة إلى أنباء عن تزويد أوكرانيا بدفعة من مقاتلات «إف-16» الأمريكية.

وفى التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينرجو» أن التيار الكهربائي الخارجي عاد لمحطة زابوريجيا النووية، وأوضحت أن الكهرباء عادت بعد انقطاع قصير، إثر اندلاع حريق في منشأة للكهرباء في مدينة زابوريجيا، وفقاً لما أوردت قناة «العربية» قبل قليل.

الطاقة الذرية تحذر من كارثة نووية

وتعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية إلى قصف متكرر أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي تغذيها المحطة، وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطر انقطاع الكهرباء عن المحطة، أو اقتراب القصف منها، ما يهدد بكارثة نووية.

وتؤمن محطة زابوريجيا النووية أكثر من 20% من احتياجات أوكرانيا من الكهرباء.

فى سياق متصل، بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد أوكرانيا بطائرات «إف-16»، وفق مصادر غربية اليوم الاثنين.

ورداً على تقارير بهذا الشأن، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات له من موسكو، إن جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق، بالرغم من الدعم العسكري الغربي.

وحول موقف روسيا إزاء طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة «ستارت»، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي في جميع الأحوال.

وأكد ريابكوف أن انسحاب أمريكا من المعاهدة لن يؤثر على روسيا، وأشار إلى أن موسكو تنتظر نتيجة مناقشة هذا المشروع في الكونجرس، لأن هناك خلافات حزبية كثيرة في الولايات المتحدة.