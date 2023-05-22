هالة صدقي تظهر مع معجب صعيدي بعد ندوتها بـ«الوطن»: «أبدعتي يا صفصف.. بتابعك من أيام الهروب»

نشرت الفنانة هالة صدقي، فيديو لها مع معجب صعيدي من أمام مقر جريدة «الوطن»، بعد الندوة التكريمية التي أقيمت لها، احتفالاً بنجاح مسلسل «جعفر العمدة» مع المخرج محمد سامي.

هالة صدقي تظهر مع معجب أمام مقر الوطن

وظهرت هالة صدقي خلال الفيديو، وهي مع معجب يتابعها منذ طرح فيلم «الهروب» مع الفنان أحمد زكي، الذي طرحته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة، « من ألطف المعجبين.. معجب من أيام الهروب».

حيث قالت له خلال الفيديو، «عجبتك صفصف وعجبك جعفر»، ليرد عليها قائلا: «طبعا أنا متابعك من أيام الهروب».

أحداث فيلم الهروب

تدور أحداث فيلم الهروب حول ثلاثة شخصيات إجرامية تحاصر الشاب الصعيدي منتصر، لتحوله إلى سفاح: الأول مدحت مدير مكتب تسفير العمال للخليج بتأشيرات مزورة، والثانية رجوات التي أغوت زوجة منتصر لتلحقها بالدعارة في تركيا لحسابها، والثالث صديقه القديم سعيد الذي خانه وسرق ماله وأبلغ عنه الشرطة.

أبطال فيلم الهروب

الفيلم من بطولة أحمد زكي، محمد وفيق، عبد العزيز مخيون، وتأليف مصطفى محرم، وإخراج عاطف الطيب.