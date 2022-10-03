«صناعة الدواء»: مشروعات لإنتاج عقاقير السرطان والمناعة والتخدير محليا

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن كل مصري عليه الشعور بالفخر لأداء الدولة أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا، فالعالم كان يعاني من نقص في الأدوية والمواد الغذائية والمنزلية، بينما كانت متوفرة في مصر.

5 مشروعات لإنتاج الخام للأدوية محليا

وأضاف «الليثي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك استثمارات في 4 أو 5 مشروعات لإنتاج المادة الخام للأدوية محليا بدلا من الاعتماد عليها من الصين والهند.

ولفت إلى أن هيئة الدواء المصرية سارعت بتسجيل الدواء أو اللقاح بشكل طارئ خلال شهور بسيطة ويتداول، ومصر لديها الآن كل اللقاحات، متابعا: «مفيش دوا طلع لكورونا إلا وتم تصنيعه في المصانع الوطنية المصرية، وأنا أشعر بالفخر».

وأوضح أن الانتهاء من فيروس سي في مصر بفضل الصناعة الوطنية، «هذا تاج على رؤوسنا كلنا، وفخر للمصريين».

لدينا مقومات جيدة جدا لجذب الاستثمارات

وأشار إلى أن هناك مشروعات لإنتاج أدوية السرطان والمناعة والتخدير محليا، وهذا يقلل الفاتورة الاستيرادية الدولارية، بل يزيد الحصيلة الدولارية، لافتا أن هدفهم هو توفير دواء آمن وفعال سواء لمصر أو خارجها.

وأكد أن الاستثمار في مصر ليس لها مثيل في أوروبا أو أمريكا، متابعا: «لدينا مقومات جيدة جدا لجذب الاستثمارات، وتحتاج لبعض التطوير في الأداء الحكومي والنظم، والسوق المصري كبير ونعد بوابة أفريقيا».