نبيلة عبيد تتلقى رسالة من نجلاء فتحي: «مفيش أحلى من كده» (فيديو)

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن الرسالة التي أرسلتها لها الفنانة نجلاء فتحي، وهي مقطع من فيلم الراقصة والسياسي.

ونشرت نبيلة عبيد مقطع الفيديو، وعلقت عليه قائلة: «مفيش أحلى من كده.. لما ألاقي الرسالة دي جايالي من النجمة الجميلة والصديقة العزيزة نجلاء فتحي يبقى يومي قد أيه سعيد.. شكرا يا أحلى زهرة في حياتنا.. مساكم ورد وزهور.. نبيلة عبيد».

فيلم الراقصة والسياسي

فيلم الراقصة والسياسي مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب إحسان عبدالقدوس، التي صدرت في مجموعة قصصية عام 1978 تحمل الاسم ذاته، وحوّلها إلى فيلم سينمائي الكاتب وحيد حامد من بطولة نبيلة عبيد وصلاح قابيل وفاروق فلوكس، من إخراج سمير سيف، ويعتبر من أشهر الأفلام السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الجماهير والنقاد معًا.