روجينا في «أنا والقناع»: في نجمات كتير بس مفيش حد زي نبيلة عبيد ونادية الجندي

حلَّت الفنانة روجينا، ضيفة علي برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية.

نجمات حققوا إيرادات كبيرة

وقالت روجينا: «في نجمات كثيرة في السينما حققوا إيرادات كبيرة، في السينما زي إلهام شاهين ويسرا، وغيرهم كثير، بس مفيش حد زي مدام إلهام شاهين ونبيلة عبيد، لأنهم كانوا 3 يتنافسون على الصدارة عادل إمام ونبيلة عبيد ونادية الجندي».

ثواب النجومية عمره ما كان واسع علي حد،

وأضافت: «النجومية رزق، وثواب النجومية عمره ما كان واسع على حد، لأن ربنا بيبعته في الوقت المحدد للشخص المحدد فلازم يكون مناسب للوقت ده، وفي ممثلات قويات جداً بس مش نجمات، في فرق محمود مرسي كان ممثل عظيم وأهم ممثل بس مكنش نجم».