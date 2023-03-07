نبيلة عبيد: لم أعرف معنى الندم في حياتي ووهبت حياتي للفن

«أنا لو ندمت على كل المقالب اللي شربتها في حياتي.. كان زماني عيانة بكل أمراض الدنيا»، كلمات قالتها الراقصة سونيا سليم، للسياسي المخضرم، خلال أحداث فيلم الراقصة والسياسي، والتي جسدت شخصيتها الفنانة نبيلة عبيد، ويعد من أبرز الأفلام في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

فيلم الراقصة والسياسي، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وحيد حامد، إخراج سمير سيف، شارك في بطولته فاروق فلوكس، مصطفى متولي، رشدي المهدي، محمد التاجي.

سونيا سليم في الفيلم لم تكن تعرف الندم في حياتها، وهو ما تؤمن به الفنانة نبيلة عبيد، التي أكدت خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، إنها لا تعرف للندم طريق، ودائما ما تحترم قراراتها ومواقفها أيا كانت.

نبيلة عبيد: ضحيت بالاستقرار الأسري من أجل الفن

وأشارت إلى أنها استحقت أن تكون نجمة مصر، لاجتهادها وحبها لفنها واحترامها لجمهورها، وسعيها الدائم بحثا عن الأفضل، والاطلاع على الأدب والروايات لشراء حقوقها وتحويلها إلى أفلام سينمائية ناجحة.

وأكدت أنه من شدة حبها للفن، تخلت عن فكرة الاستقرار الأسري، وضحت بأمومتها، وحرمت نفسها من كل شئ، لتهب نفسها وحياتها من أجل أكثر شئ أحبته وهو الفن.

تكريم نبيلة عبيد في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة المنعقدة حاليا بالمحافظة، النجمة نبيلة عبيد، على مشوارها الفني، ودعمها للمرأة وقصاياها المختلفة في أفلامها.