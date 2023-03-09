نبيلة عبيد: جيلي لم يفكر في الزواج والإنجاب عشان الفن

قالت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، إنّها كانت شخصية مختلفة في عالم الفن، وتعمل على نفسها بشكل كبير، وتسعى لشراء حقوق كثير من الروايات لتنفيذها وتحويلها إلى شاشة السينما «محدش كان بيفكر زي ما أنا بفكر».

وأشارت نبيلة عبيد، في تصريحاتها على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي كرمت من خلاله على مجمل مشوارها السينمائي، إلى أنّها منذ صغرها والتحاقها بمجال الفن، كانت دائماً تفكر «إزاي أكون أنا؟».

نبيلة عبيد في ندوة على هامش مهرجان أسوان

وتابعت نبيلة عبيد: «قد يكون ذلك غير موجود عند الجيل الحالي، هناك من يفكر في الزواج والإنجاب، بعكس غالبية جيلي، والجيل الذي جاء بعدي، لم يفكر في الاستقرار الأسري».

وفي إجابتها على سؤال لـ«الوطن»، عما إذا كان الزواج والإنجاب يتعارضان مع الفن، قالت نبيلة عبيد، إنّه بالنسبة لها كان يحدث تعارض، هل كنت سأكون بهذه الرشاقة، وأنا أم لاثنين أوثلاثة من الأبناء، متابعة: «حتى اللحظة أحافظ على جسمي، ولا أتناول الطعام كثيرا».

واستطردت بقولها: «يوم تكريمي في مهرجان أسوان، لم تدخل معدتي أي أكل، إلا بعد انتهاء اليوم والحفل من خلال سندوتش صغير جداً، لأحافظ على شكلي وتركيزي ونشاطي طول اليوم».