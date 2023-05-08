7 أحداث بأمريكا: أهمها التحذير من فوضى مالية.. ومصرع مهاجرين على الحدود مع المكسيك

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت بين سياسية وقضائية وأمنية، كان أهمها تحذير وزارة الخزانة الأمريكية، من فوضى مالية واقتصادية عارمة، إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين، فيما قال المرشح الرئاسي، روبرت كينيدي جونيور، إن «سي آي أيه»، ضالعة في اغتيال الرئيس كينيدي عام 1963.

وحذرت الخزانة الأمريكية، على لسان الوزيرة جانيت يلين، من أن فوضى مالية واقتصادية عارمة ستنشأ في الولايات المتحدة ما لم يتخذ الكونجرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين.

يلين: بايدن يمكنه الاستفادة من التعديل الدستوري الـ14

وأضافت يلين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمكنه الاستفادة من تعديل دستوري «14»، مضيفة على شبكة «أيه بي سي» الأمريكية، إن الأمر سيؤدي إلى أزمة دستورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي أيه، ضالعة في اغتيال الرئيس في عام 1963، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب، لن يدلي بشهادته في قضية التشهير التي رفعتها ضده الكاتبة جين كارول.

وأوضح جريج إبوت، حاكم ولاية تكساس، أن بايدن يرسل 1500 جندي للأعمال الورقية ولا يخطط لحماية الحدود، مضيفا في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن السلطات يجب أن تنشر حوالي 150 ألف جندي على حدود البلاد لحمايتها من المهاجرين غير الشرعيين.

مقتل وإصابة 13 شخصا في حادث قرب الحدود مع المكسيك

أمنيا، لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 6 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، بمدينة براونزفيل قرب الحدود المكسيكية بعد أن صدمت سيارة حشدا من الناس في محطة للحافلات بالقرب من مركز لإيواء المشردين والمهاجرين، فيما ألقت السلطات القبض على السائق.

وقال مدير مركز «أوزانام» للإيواء، فيكتور مالدونادو، لوكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية إن معظم الضحايا من الرجال الفنزويليين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

أول صورة لمنفذ حادث إطلاق النار في دالاس

وأظهرت وسائل الإعلام الأمريكية، أول صورة لـ ماوريسيو جارسيا «33 عاما»، منفذ حادث إطلاق النار خارج مركز تجاري في دالاس بولاية تكساس، الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين، أمس الأول السبت وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على توني فيرجسون، البطل المؤقت لبطولة «يو إف سي» للوزن الخفيف لعام 2017، في هوليوود بكاليفورنيا، بتهمة القيادة بحالة سكر بعد اصطدامه بسيارتين متوقفتين على الأقل وانقلاب شاحنته.