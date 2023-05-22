استمرار فعاليات مبادرة التميز لدعم طلاب الثانوية العامة بالمنيا

واصلت مبادرة التميز المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي للعام الدراسي 2022-2023، أعمالها اليوم الاثنين تحت رعاية أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن، برئاسة معتز شادي، أمين المركز، وبحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية، وبمشاركة 2000 طالبة وطالبة.

مشاركة كثيفة لطلاب الثانوية العامة

من جانبه أوضح هواري أبو طهير، الأمين المساعد لأمانة مركز سمالوط غرب، أن اليوم الثالث شهد مشاركة كثيفة للطلاب، حيث شارك أكثر من 2000 طالب في المحاضرات، والتي استمرت منذ الثامنة صباحا، وهو ما يعكس مدى النجاح الذي حققته المبادرة.

وأكد محمد عمر، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، أن فعاليات المبادرة تتم على قسمين، القسم الأول بقاعة المحاضرات، بينما يتم استكمال محاضرات مادة الرياضيات بمقر الحزب يوميا، وحتى الساعة الثامنة مساء.

وأضاف علي حسانين، الأمين المساعد لأمانة التنظيم، أن المبادرة تعد أكبر مبادرة لتقديم خدمات مباشرة للطلاب تشهد مشاركة واسعة في مركز سمالوط خلال الخمس سنوات الأخيرة.

توزيع ملازم مراجعة مجانية

وأوضح عصام شتيوي، أمين العضوية بالحزب، إن فعاليات اليوم شهدت توزيع ملازم مجانية في كل المواد لتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور، في حين أشاد بعض الطلاب بالمبادرة، مؤكدين أن المبادرة أنقذتهم من استغلال مدرسي الدروس الخصوصية.

وجاءت محاضرات اليوم الثالث في مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، وقدمها عادل عزيز، وشهدت حضور كثيف يتجاوز 1500 طالب، ثم أعقبها محاضرة في مادة الجيولوجيا للخبير التعليمي بسام الحسيني، تناولت الأسس الفنية في الإجابات النموذجية للحصول على أعلى الدرجات في المادة، ثم محاضرة في مادة الأحياء، وكذلك المحاضرة الختامية والتي قدمها مؤمن الليثي الخبير التعليمي لمادة اللغة العربية.