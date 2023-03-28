تحرير 30 مخالفة للمخابز في مركز سمالوط بالمنيا.. نقص وزن ونظافة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة على المخابز البلدية بقرية إسطال، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر للمخابز المخالفة تضمنت نقص وزن، ومواصفات، ونظافة، وعدم إعطاء بون وعدم وجود لوحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تفقد معرض «أهلا رمضان» في ملوي

علي جانب آخر، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، معرض أهلاً رمضان بقرية الإدارة بمجلس قروى نواي وعدد من منافذ البيع بقرية الروضة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الاساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ومدى جودة المنتجات، ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، مؤكداً على استمرار الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

إحكام الرقابة علي المخابز البلدية

وتأتي تلك الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.