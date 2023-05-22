نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

رافق نائب المحافظ، حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

الحضور الميداني بمحيط المدارس

وتابع نائب محافظ المنيا، انتظام سير اللجان، معربًا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب، كما اطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بمحيط المدارس والتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى الانتهاء من فترة الامتحانات.

من جانبه، قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألف و497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز.

توزيع درجات مادة الهندسة

وفي وقت سابق، كلف نائب محافظ المنيا مدير مديرية التربية والتعليم بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الاعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربيه عن النسخة الانجليزية .

حيث وجه مدير مديرية التربيه والتعليم باحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية والتنبيه علي التوجيه الفني بإعادة توزيع الدرجات وتحقيق مصلحة الطلاب.