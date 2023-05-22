استمرار أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال في المنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 سنوات بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، للاطمئنان على تلقي جميع الأطفال المصريين وغير المصريين لكل جرعات الطعوم الروتينية، وذلك في الفترة من 1 حتى 31 مايو 2023.

المرور على جميع المنازل للاستعلام

وأوضح الدكتور عماد مهني مدير إدارة التطعيمات ومكاتب وزارة الصحة، أن أعمال المسح الميداني تتم من خلال 1144 فرقة متحركة و346 فرقة ثابتة، حيث تقوم فرق التطعيمات بالمرور على جميع المنازل للاستعلام عن الحالة التطعيمية للأطفال حتى 5 سنوات وفى حالة وجود اطفال متخلفين عن التطعيمات يتم حصرهم وتطعيمهم بالجرعات اللازمة.

قافلة طبية بقرية دير الجرنوس

علي جانب آخر، نظمت مديرية الصحة في محافظة المنيا، اليوم، قافلة طبية علاجية في قرية دير الجرنوس بمركز مغاغة، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها الأطفال، الباطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.