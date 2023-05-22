نتيجة الترم الثاني للصف الأول الإعدادي في محافظة المنيا.. ظهرت بالمدارس

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني محافظة المنيا ظهرت في معظم المدارس داخل كل إدارة تعليمية، وذلك بحسب انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة ورصد وتدقيق الدرجات لجميع الطلاب داخل الكنترول، فيما يتبقى عدد قليل من المدارس التي لم تظهر بها النتيجة، وسيتم إعلانها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني محافظة المنيا

وقال مصدر مسؤول بمديرية تعليم المنيا، فضل عدم ذكر أسمه، لـ«لوطن»، إن امتحانات الصف الأول الإعدادي جرت على مستوى كل إدارة التعليمية، كل على حدا، موضحا أن محافظة المنيا تضم 9 إدارات تعليمية وظهرت النتيجة تباعا في كل مدرسة.

وأكد المصدر، أن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني محافظة المنيا، ظهرت في معظم المدارس عدا عدد قليل ستظهر في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن التأخر يرجع إلى كثرة أعداد الطلاب.

نسبة نجاح الصف الأول الإعدادي في المنيا

وأضاف المسؤول، أن نسب نجاح طلاب الصف الأول الإعدادي الترم الثاني كانت كبيرة في قطاعات المنيا وسمالوط ومطاي، مقارنة بباقي القطاعات.

وبعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني محافظة المنيا، تستعد مديرية التعليم في محافظة المنيا للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث، لرصد وتقدير الدرجات، وذلك بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس المقبل 25 مايو الجاري، تمهيدا لإعلان النتيجة.