وزير القوى العاملة يلتقي نظيره المغربي على هامش مؤتمر العمل العربي

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين، يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، لبحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتصدير العمالة للدول الأجنبية، وتبادل الرؤى والأفكار حول استراتيجيات الدولتين المستقبلية في تطوير تلك المجالات، وتقديم الخدمات للشباب من الجنسين وكيفية تطويعها وفقاً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدين.

علاقة وطيدة تجمع بين مصر والمغرب

جاء اللقاء على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة، ورحب فيه الوزير حسن شحاتة بنظيره المغربي، مؤكدا على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مصر والمغرب في العديد من المجالات، وكذلك فيما يخص تبادل الخبرات التي قامت بتنفيذها البلدين في سبيل تحقيق التنمية.

ونقل وزير القوى العاملة لنظيره المغربي خارطة طريق الدولة المصرية للنهوض بملف العمل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز علاقات العمل والاهتمام بملف التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وحماية ورعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج.

خلق فرص عمل لائقة وتعزيز علاقات العمل

من جانبه قدم وزير الإدماج الاقتصادي المغربي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، وعلى جهوده المستمرة منذ توليه للحقيبة الوزارة والتي كان حريصاً من خلالها على وضع سياسة عمل جديدة للوزارة تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

خارطة طريق للبرامج المهيكلة

وأشار الوزير المغربي إلى أن الحكومة المغربية وضعت خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج ذات أهمية خاصة في سياق تطبيق النموذج التنموي الجديد، كما جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية وآنية في مجال التشغيل.

وقال الوزير المغربي إن المملكة أطلقت مؤخرا مشروع مدن المهن والكفاءات من 12 مدينة للتكوين والتدريب المهني، وتم إنشاء منتجع تدريبي بقدرة أولية 35 ألف متدرب ومتدربة كل عام في كل التخصصات وفق أحدث أساليب التدريب وأفضل البرامج التدريبية وبرامج اللغات الأجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والبناء، وكذلك علاقات مشتركة وتعاونية مع العديد من الدول الأوروبية لتصدير العمالة المغربية وغيرها من العمالة الأفريقية أثبتت نجاحها في العديد من التجارب مع بعض الدول مثل البرتغال وإسبانيا.

مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 49 المنعقدة بالقاهرة، والتي افتتحت أعمالها صباح اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.