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تامر حسني ينشر صوره تجمعه بدينا الشربيني من فيلم تاج: «نورتي فيلمك»

كتب:

ياسمين محمود
05:56 م | الأحد 21 مايو 2023
تامر ودينا

تامر ودينا

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، صورة تجمعه بدينا الشربيني من كواليس تصوير فيلم تاج.

وعلق تامر حسني قائلا: «النجمة الجميلة دينا الشربيني، نورتي فيلمك تاج، يا رب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي».

فيلم تاج 

فيلم تاج من إنتاج سلسة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

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