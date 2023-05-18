تامر حسني يخضع لتدريبات شاقة تحضيرا لفيلم تاج.. مفاجآت وتحديات

نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو تشويقي عن التدريبات الشاقة التي خضع لها مؤخرًا من أجل الفيلم الجديد والذي يحمل اسم «تاج»، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمرتقب طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا، حيث لم يتم الكشف عن الموعد النهائي لعرضه، مؤكدًا أنه يهدف من خلال هذا الفيديو أن يعيش الجمهور والمتابعين الخطوات الخاصة بالفيلم والتحضيرات البدنية التي مّر بها.

فيلم تاج بطولة تامر حسني

فيلم تاج، تمثيل وتأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق، ويشاركه البطولة النسائية الفنانة ساندي، والتي حلّت بديلًا عن الفنانة مي عمر التي اعتذرت عن المشاركة بالفيلم لانشغالها بأعمال أخرى، ويعرض لها حاليًا بالسينما فيلم هارلي بطولة محمد رمضان.

مخرجة فيلم تاج: تامر حسني دخل في تحدي مع نفسه

وخلال مقطع الفيديو الذي نشره تامر حسني عبر السوشيال ميديا مصحوبًا بعبارة: «استعنا على الشقا بالله»، ظهرت المخرجة سارة وفيق، التي قالت إنه عندما بدأ «تامر» في كتابة «تاج» رأيت أنه تطرق إلى كتابة مشاهد في غاية الصعوبة وتحتاج لمجهودًا كبيرًا: «قولتله يا تامر المشاهد دي هتتنفذ إزاي؟ لأن بها صعوبة كبيرة».

واستطردت: «تامر حسني قالي أنا في تحدي كبير، وقررت أكتب مشاهد صعبة، حتى يكون أمامي تحدي في القدرة على القيام بها وتنفيذها، في حركات معينة كان لديه إصرارًا على القيام بها بنفسه، لمّا بيحط حاجة في دماغه انسى بقى خلاص لازم يعملها».

نور خطاب: أنا متفاجئ بلياقة تامر حسني وإصراره

وقال مدرب اللياقة البدنية نور خطاب، في مقطع الفيديو، إنه يعرف تامر حسني منذ أكثر من 15 عامًا، لكن ما فعله معه في التدريبات الشاقة التي خضع لها في الشهور الستة الماضية، كان بمثابة مفاجأة: «كل اللي اتفقت معاه عليه عمله بالظبط، كان ملتزمًا ومتطورًا، كان لديه إصرارًا على الخضوع للتمرين مرتين في اليوم، فاجئني بشكره جدًا، واللي جاي حاجة كبيرة جدًا».