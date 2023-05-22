نجل الفنان محمد ثروت يستأنف عمله بعد فترة علاج طويلة

أعلن أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، عودته لاستئناف عمله بعد غياب فترة طويلة بسبب مرضه، الذي اضطره للعلاج في الخارج.

أحمد ثروت ينشر صورة من داخل مكتبه

ونشر أحمد ثروت، صورة له من داخل مكتبه، وعلق عليها: «الحمد لله من داخل مكتبي.. بعد 3 شهور.. المكان ده بالنسبة لي 10 سنين من حياتي، شغل، تعب، نجاح، إدارة أزمات وأحلام اتحولت لمشاريع ومعافرة مستمرة لتقديم كل ما هو جديد… اتعرفت فيه على ناس تحولوا من زملاء في الشغل لأخواتي اللي مش بشبع منهم والحمد لله بنشتغل مع بعض ونخرج ونتفسح ونسافر مع بعض».

وأضاف ثروت: «لما رجعت الشركة مش عارف أوصف أنا فخور بيكم قد إيه ومهما أقول مش هيوفي حقكم أن في ظل ظروف الاختبار اللي أنا فيه كنتوا السند اللي حافظ علي حلمي أنه يستمر ويفضل يكبر بفضل ربنا علينا ومجهودكم والحقيقي عرفت أن الشركة فعلاً مش محتاجاني طول ما فيها أبطال ولاد أصول زيكم وفعلاً الاختبارات ربنا بيحطنا فيها بتكشفلنا المزيفين والي بياخدوك مرحلة وبرضو بتبين معادن الناس الحلوة اللي ربنا بيبعتهم لينا في صورة رزق، اللي بتقدر تسند عليهم طول العمر».