مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار في الإسماعيلية

لقي طفل في العقد الثاني من عمره مصرعه، جراء سقوطه أسفل عجلات قطار في مركز القصاصين بمحافظة بالإسماعيلية، ونقلت جثته إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد بمصرع طفل، يبلغ عمره 13 عاما تقريبا، صدمه قطار سريع أثناء عبوره محطة السكة الحديد بمدينة القصاصين، وجار التعرف على هويته.

نقل الجثة لمستشفى القصاصين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت جثة الطفل إلى مستشفى القصاصين المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتعرف على هوية الطفل وإبلاغ أسرته لإنهاء التحقيق في الواقعة، فيما قررت انتداب مفتش الصحة للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

انتقال الشرطة لمكان الحادث

ووجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط محطة السكة الحديد للتعرف على هوية الطفل، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.