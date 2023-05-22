عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية اليوم.. ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عاصفة ترابية مع نشاط كبير للرياح، خاصة على المناطق الشمالية من المحافظة ومدينة القنطرة شرق الحدودية مع شمال سيناء، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وبدأت حركة الرياح المثيرة للأتربة في الخامسة من صباح اليوم الاثنين، وظهرت بشدة قرب الثامنة صباحًا بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في المحافظة.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

وقالت الأرصاد الجوية في بيان اليوم، إنّ الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأشارت إلى أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

تحذير للمواطنين من الأتربة اليوم

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، المواطنين من أجواء حارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة.

وقالت الشبكة في بيان رسمي، إنّ درجات الحرارة في الإسماعيلية، تصل إلى 33 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، وسط ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة.

وناشدت المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، وعدم التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة أو أي من المباني المتهالكة، وتفادي التواجد قرب الأشجار خاصة بالسيارات لحين انتهاء موجة الرياح.