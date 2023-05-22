تكليف حسين كساب بإدارة مجمع الإسماعيلية الطبي.. من هو؟

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، قرارا بتعيين الدكتور حسين كساب مديراً لمجمع الإسماعيلية الطبي، وبدء العمل بالقرار بتاريخ اليوم.

وعمل «كساب» مديراً لمرفق اسعاف الإسماعيلية على مدار 6 أشهر الماضية، بجانب عمله مديراً لمرفق إسعاف بورسعيد خلفاً للدكتور حسن درويش.

السيرة الذاتية لـ«كساب»

وشغل «كساب» منصب مدير فرع إسعاف بورسعيد لمدة 4 سنوات متواصلة خلال فترة عمله بهيئة الإسعاف المصرية، قبل انتدابه للعمل مديراً لمرفق إسعاف الإسماعيلية.

كما شغل «كساب» منصب مدير الأطقم الطبية في العديد من المؤتمرات والفعاليات المهمة على مدار السنوات الماضية، أبرزها قمة المناخ والتي عُقدت في مدينة شرم الشيخ إلي جانب مؤتمرات شباب العالم وعدة مؤتمرات مصرية.

تطوير المجمع الطبي بالإسماعيلية

وشهد مجمع الإسماعيلية الطبي في الإسماعيلية تطويرا شاملا مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، خلال العامين الماضيين، من خلال رفع كفاءة المبني وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات وأجهزة الأشعة والتحاليل.

ويتردد على مجمع الإسماعيلية الطبي بحسب بيانات الهيئة العامة للرعاية الصحية مايقرب من 200 ألف مواطن شهرياً، لإجراء الجراحات المختلفة وللحصول علي الخدمات الطبية المطورة.