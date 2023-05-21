حبس مسجل خطر بتهمة تجارة المخدرات في الإسماعيلية

أمرت نيابة فايد الجزئية في الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بدائرة المركز قبل بيعها.

وناقشت جهات التحقيق في الإسماعيلية المتهم فيما ضبط معه من مخدر الهيروين وكمية كبيرة من مخدر البودر وصلت إلي ربع كيلو مجهزة للبيع، وبتحريات ضباط المباحث الجنائية حول نشاطه الاجرامي.

القبض على المتهم

وألقت وحدة مباحث فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته ربع كيلو من مخدر البودر ونصف كيلو هيروين وسلاح ناري وثلاث طلقات نارية.

وأشارت تحريات النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، أحد الأشخاص بمنطقة الخنادق دائرة مركز فايد، يدعى «ا.ع»، مسجل شقي خطر لبيعه المواد المخدرة بنطاق المركز، وسبق اتهامه في العديد من القضايا ما بين مخدرات واستعراض قوة وهتك عرض ومقاومة سلطات واتجار فى المواد المخدرة بشتى أنواعها على نطاق واسع

ونجحت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب أحمد حمدي من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على ربع كيلو بودر ونصف كيلو هيروين وسلاح ناري وثلاث طلقات