ضبط هيروين وسلاح ناري بحوزة مسجل خطر في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، القبض على أحد العناصر الاجرامية الخطرة، التي تعمل في ترويج المواد المخدرة بدائرة المركز وبحوزته كمية من الهيروين، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد ضبط أحد العناصر «له معلومات جنائية»، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع.

المباحث تتبع المتهم

ورصد ضباط وحدة مباحث فايد المتهم على مدار الفترة الماضية للتأكد من ترويجه للمواد المخدر، وأكدت التحريات اتجاره في مخدر الهيروين على نشاط واسع واتخاذه من مسكنه ملاذ لممارسة نشاطه.

وتمكنت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب محمد عبد الباسط معاون مباحث مركز فايد من القبض على المتهم وضبط المواد المخدرة بحوزته وضبط سلاح ناري وكمية من الطلقات.

محامي: الاتجار في المخدرات تصل عقوبته للمؤبد

وقال محمد حسن محامي في الإسماعيلية إن جناية الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين تصل العقوبة فيه الي المؤبد خاصة مع وجود صحيفة جنائية تشير إلي أسبقية اتهام المتهم في قضايا مماثلة.

وأضاف في تصريحات للوطن ان المحاكم الجنائية تغلظ من العقوبات في الفترة الحالية، على المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، لتأثيرها بشكل كبير على المجتمع