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داليا البحيري تروج لمسرحية سيدتي أنا بلقطات استعراضية (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:43 م | الإثنين 22 مايو 2023
بوستر المسرحية

بوستر المسرحية

روّجت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، للعرض المسرحي سيدتي أنا، بلقطات استعراضية من كواليس العمل.

وعلّقت داليا البحيري قائلة: «سيدتي أنا.. الخميس 25-5 على المسرح القومي إن شاء الله تعالي الساعة 9 مساء.. شباك الحجز مفتوح من الساعة 12 ظهرًا حتى الـ10 مساءً يوميًا في المسرح القومي.. أسعار التذاكر 110 جنيهات، 80 جنيهًا، 60 جنيهًا.. يا رب التوفيق منك وحدك».

مسرحية «سيدتي أنا»

مسرحية «سيدتي أنا» مأخوذة من عرض «بجماليون» ويجري حاليًا أبطال العمل البروفات، تمهيدًا لعرضها خلال موسم الصيف، والمسرحية من بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.

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الفنانة داليا البحيري تنشر صورا من كواليس التحضير لمسرحية «سيدتي أنا»
بقلم ياسمين محمود