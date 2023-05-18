داليا البحيري عن مسرحية «سيدتي أنا»: مرعوبة من فكرة بذل مجهود كل يوم

كشفت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها على «إنستجرام»، كواليس العرض المسرحي «سيدتي أنا»، الذي بدأت التحضير له منذ 8 أشهر.

ونشرت داليا البحيري البوستر الدعائي وعلقت عليه: «أنا لما بدأت پروڤات مسرحية سيدتي من 8 شهور كنت عايزة أعمل تجربة مسرح مختلفة فيها رقص وغنا وتمثيل وفيها تمرين لأدواتي كممثلة.. وبعد شوية ولما الشغل ابتدا يبان خوفت.. خوفت قوي وحسيت إني مش هقدر على المجهود ده وبقيت أقوم من النوم خايفة ومخضوضة هاعمل إيه ؟! يمكن مش هقدر …طب اعتذر ؟! بس دعيت ربنا يقويني ويكون جنبي.. لسه مرعوبة من فكرة بذل المجهود البدني والذهني ده كل يوم.. بس بقول ربنا مش بيضيع تعب حد أبداً».

وأضافت داليا البحيري: «متشكرة يا محسن يا رزق، أنا بس عايزة أقولك إنك مش واخد حقك علي كل المستويات.. إنت مخرح معجون موهبة مش بس مخرج متمكن جدا من أدواتك المسرحية كلها من ديكور لمزيكا لاستعراضات لإضاءة لصوت لإيقاع لإحساس لإدارة ممثل.. لا اإت كمان ممثل شاطر قوي وحساس جدا وعندك ضمير في كل حاجة بتعملها…ميزانك من ألماظ… فاهم يعني إيه إيقاع وتمپو وپاور وإحساس وأهم حاجة إن نمرة واحد عندك هو الجمهور … واحترامك ليهم طول الوقت هو هدفك الأوحد… أنا حقيقي بتعلم منك كل يوم».

واختتمت: «شكرا على تعبك معانا كلنا وعلى صبرك عليا وإنسانيتك مع كل الناس من الصغير للكبير، أخي وصديقي محسن رزق غنت في حتة تانية، الصورة دي من كواليس تصوير الأفيش، محسن رزق بيدينا أداء حتى في صور الأفيش».

مسرحية «سيدتي أنا»

مسرحية «سيدتي أنا» مأخوذة من عرض «بجماليون» ويجري حاليا أبطال العمل البروفات تمهيدا لعرضها خلال موسم الصيف، والمسرحية من بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، وتأليف وإخراج محسن رزق.