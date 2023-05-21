داليا البحيري تشيد بمصمم استعراضات مسرحيتها «سيدتي أنا»: فنان محترف

أشادت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بمصمم استعراضات عرضها المسرحي «سيدتي أنا» والمقرر عرضه 25 مايو.

ونشرت داليا البحيري صورة تجمعها بمصمم الاستعراضات وعلقت عليها قائلة: ده بقى حبيب قلبي المحترم الشاطر قوي الموهوب قوي مصطفى حجاج، أجمد مصمم استعراضات في مصر وقريب بإذن الله في الشرق الأوسط، غير إنه چان وفنان وبطل مسرحيات استعراضية كتير دمه خفيف وبجد بجد بحس إنه أخويا ومحسن رزق دائما يقول عليه ابنه من كتر حبه فيه.

واضافت قائلة: مبسوطة إن عندنا ناس بالاحتراف ده في مصر، ربنا يوفقك يا مصطفى وأشوفك أحسن الناس وميرسي جدا على تعبك معايا، بحبك يا صاحبي.

مسرحية «سيدتي أنا»

مسرحية «سيدتي أنا» مأخوذة من عرض «بجماليون» ويجري حاليا أبطال العمل البروفات تمهيدا لعرضها خلال موسم الصيف، والمسرحية من بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، وتأليف وإخراج محسن رزق.