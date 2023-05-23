تفاصيل مقتل أربعيني داخل أحد الشوارع بالقاهرة.. طعنة و4 كاميرات

تجري جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب بطعنة نافذة على يد عاطل بمنطقة الجمالية، حيث انتقلت وناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بحبس المتهم مرتكب الجريمة.

4 كاميرات مراقبة

وعقب الواقعة مباشرة وورود البلاغ إلى رجال الشرطة، وبالانتقال والفحص، من خلال تفريغ أكثر من 4 كاميرات مراقبة موجودة في محيط مسرح الجريمة، تبين أنه في لحظة الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، ليحمل المتهم سلاح أبيض، ويسدد طعنة نافذة للمجني عليه، ويسقط أرضًا غارقًا في دمائه.

وجرى تحديد مكان تواجد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وغقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما أرشد المتهم على السلاح المستخدم في الجريمة.

نقل الضحية إلى المستشفى

وعقب نقل الأهالي الضحية إلى المستشفى، بذل الفريق الطبي كل محاولاتهم من أجل إنقاذه، لكن الطعنة كانت في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، ليرسل المستشفى إشارة إلى رجال الشرطة، وتبين أن المجني عليه شاب في العقد الثالث من العمر.

حسن شوما المحامي بالنقض، أوضح فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية -جناية القتل العمد- بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة، مع توافر صلة زمنية بينها».