اعترافات المتهمين بسرقة دراجات نارية في القاهرة: فوجئنا بكمين الشرطة

اعترف التشكيل العصابي بالقاهرة، بتفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة، بعد القبض عليهم بتهمة سرقة الدراجات النارية، موضحين طريقة سرقتهم بأسلوب السحب والخطف، وبعد عدة ساعات، ألقي القبض عليهم بالخليفة في القاهرة.

عدة وقائع بالأسلوب ذاته

أضاف المتهمون الأربعة خلال جلسة تحقيق معهم، أنهم تفاجأوا بكمين شرطة بمنطقة الخليفة، ولم يتمكنوا من الهرب، وفوجئ رجال الشرطة باستقلالهم تروسيكل دون لوحات معدنية، محمل عليه اسكوتر دون مفاتيح أو تراخيص، وهاتف محمول.

أوضحت التحقيقات والتحريات، تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب السحب والخطف، وارتكابهم واقعتي سرقة أخريين بذات الأسلوب.

حبس المتهمين

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية تكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة لأستكمال التحقيقات.

عصابة من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية

أوضحت التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص مقيمين بمنشأة ناصر لهم معلومات جنائية، وقاموا بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة.

العقوبة القانونية للمتهمين

وكشف المحامي رامي ربيع مقلد، العقوبة المنتظر توقيعها على المتهم بسرقة الدراجات النارية من منطقة المرج، لافتا إلى أنه طبقاً للمواد 317 و318 من قانون العقوبات، فإن عقوبته تصل إلى الحبس إذا لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة.