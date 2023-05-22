احتفالية وطنية في «الثقافي المصري الأمريكي» بنيويورك بحضور محمود مسلم

نظم النادي الثقافي المصري الأمريكي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ندوة ثقافية بحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعددًا من أعضاء الجالية المصرية في نيويورك، فضلًا عن بعض الصحفيين والإعلاميين وأعضاء النادي، كندوة تكشف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكيفية دعم الشباب وادماجه في المجتمع، يتخللها بعض الأغاني الوطنية المصرية من قلب نيويورك.

من جانبه، أشاد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بالجهود الوطنية لأعضاء النادي وكل الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مثمنا تكريمه بالندوة.

وأوضح أن مدينة نيويورك من المدن التي لها طعم ولون ورائحة مختلفة بفضل المصريين بها، فضلًا عن مواقفهم الإيجابية والوطنية التي ظهرت على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّه دائمًا ما يُنظر للمصريين في الخارج نظرة اعتزاز كونهم في الغالب ليس لديهم مصالح مرتبطة بالدولة المصرية، لكن ما يهمهم دائمًا هو الشأن الداخلي، ويقفون مع الدولة في الأوقات الصعبة.

مسلم: دائما ما يُنظر للمصريين في الخارج نظرة اعتزاز

وأكد «مسلم»، أنّ المصريين في الخارج قدموا لمصر الكثير في الأوقات الصعبة، وهذا حدث على مدار السنوات الماضية خاصة في الفترة من 2011 والتي كانت من أصعب السنوات التي مضت على الدولة المصرية في تاريخها الحديث، وكانت تحتاج إلى تضافر الجهود بين كل المصريين، وكان المصريون بالخارج وعلى رأسهم المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا القاطنين في نيويورك

مسلم: المصريون بالخارج يقدمون للدولة الكثير في الأوقات الصعبة

وأعرب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن سعادته البالغة بوجوده داخل النادي الثقافي المصري الأمريكي في نيويورك، وسط مجموعة من المصريين الوطنيين: «سعيد أني بشوفكم النهارده، وبشكركم على جهودكم وأحييكم، أنا متابع لنشاطكم من خلال صفحاتكم على منصّات التواصل الاجتماعي، دائمًا داعمين لمصر ولبلادكم، ودائمًا سند لمصر، ونسعد أننا معاكم»، موجهًاالتحية في الوقت ذاته إلى الفنان المصري أحمد جمال، الذي حضر الندوة، متمنيًا أن يرى أعضاء النادي في مصر في أقرب وقت