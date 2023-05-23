بلقيس فتحي تكشف عن كواليس تصوير أغنية عرفتوه (فيديو)

كشفت الفنانة بلقيس فتحي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن كواليس تصوير أغنيتها الجديدة «عرفتوه»، التي تخطت المليون في الترند العالمي.

ونشرت بلقيس فتحي كواليس تصوير الكليب وعلقت قائلة: «كواليس تصوير عرفتوه، هذا مشهد الخروج من البئر، كان أصعب مشهد بالأغنية، حاليا تخطت المليون الأولى وترند في السعودية، الإمارات، اليمن، الكويت، المغرب، الجزائر، العراق، وفي صعود سريع في الترند العالمي».

أغنية عرفتوه

أغنية عرفتوه تكملة لأغنية بلقيس التي تحمل اسم «انتهى»، وتدور في فكرة تساؤل طرحته من خلال الأغنية، ماذا لو عاد معتذرا، حيث أن الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها في انتهى، وتتحدث في هذه الأغنية عن عودته معتذرا، لتذكره بكل ما فعله بها من قبل.