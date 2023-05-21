بلقيس فتحي تطرح أحدث أغنياتها «عرفتوه»

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أغنياتها «عرفتوه» مع نفس فريق أغنية انتهى وهما الشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس وتوزيع موسيقي علي المتروك ومع المخرج دان حداد الذي جمع بين الاستعراض واللوحات المعبرة في لوحة فنية.

الأغنية تصدرت تريند عدد من الدول العربية

الأغنية تصدرت تريند عدد من الدول العربية، "عرفتوه" تعتبر تكملة لأغنيتها "انتهى" وتدور في فكرة تساؤل طرحته بلقيس من خلال الأغنية ماذا لو عاد معتذرا؛ حيث أن الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها في انتهى؛ وتتحدث في هذه الأغنية عن عودته معتذرا، لتذكره بكل ما فعله بها من قبل.

وكانت كلمات الأغنية:

مو طبيعي فجأه راجع كله أشواق

موت مشتاق

حتى الفراق بكل صدمه يشوفه

والظروف اللي خلقها واللي سواه

وصده وقساه

مدري اش جاه ورضت فجأه ظروفه

عرفتوه

اهوه نفسه اللي ذكرتوه

مدري خانوا مدري خلّوه

من ورى شمسه رجع هيمان بأرضي

عرفتوه

اللي أبدع لي بالجراح

اللي لي ما كان مرتاح

كنت ما انفع له وصرت أنفع وأرضى

تستعد بلقيس لإطلاق أغنية عربية

ومن ناحية أخرى، تستعد بلقيس لإطلاق أغنية عربية صيفية تتعاون خلالها مع الموسيقار اللبناني غي مانوكيان.

يذكر أن أغنية انتهى صدرت منذ عام وحققت نسب مشاهدة تخطت الـ 34 مليونا على موقع يوتيوب وحصلت على عدة جوائز عالمية منها أفضل أغنية عالمية في حفل توزيع جوائز هوليوود للموسيقى.