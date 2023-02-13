بلقيس فتحي تطرح أحدث أغنياتها الجديدة «ده اللي حصل»

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أعمالها الغنائية، اليوم الاثنين، والتي تحمل اسم «ده اللي حصل» التي كتب كلماتها ولحنها أبوبكر سالم وغناها الفنان الراحل طلال المداح، حيث سبق وغنتها في حفل ليلة صوت الأرض.

أغنية بلقيس من ألحان الراحل طلال مداح

النجاح الذي لمسته بلقيس وقت غنائها للأغنية في حفل ليلة صوت الأرض دفعها لتقديم الأغنية مرة أخرى بصوتها.

بلقيس قدمت حفلا كبيرا في القرية العالمية

وتفاعل الجمهور مع بلقيس خلال غنائها «ده اللي حصل» بشكل كبير.

بلقيس قدمت مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في القرية العالمية بدبي، وقدمت خلاله عدد من أشهر أغانيها، وأعلنت بلقيس خلال هذا الحفل مساعدتها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الأراضي السورية وذلك بتبرعها بأجر حفلتها كاملاً لصالح متضرري الزلزال.

يذكر أن بلقيس تستعد خلال الفتره المقبلة لتقديم عدد من الحفلات.