شريف حافظ يعلن موعد ومكان عزاء والده

أعلن الفنان شريف حافظ، موعد ومكان عزاء والده المهندس صابر حافظ، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، وطالب جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب شريف حافظ، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «عزاء والدي المهندس صابر حافظ، غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة في الدراسة، صلاح سالم، قاعة الإيمان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اسألكم الدعاء والفاتحة لأبي».

سره الباتع.. أحدث أعمال شريف حافظ التليفزيونية

يذكر أنّ شريف حافظ، شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «سره الباتع» الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين، وهم: أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحسين فهمي، وريم مصطفى، وأحمد عبد العزيز، وهالة صدقي، ومنة فضالي، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب يوسف إدريس، ومعالجة درامية وإخراج خالد يوسف.

كما شارك شريف حافظ، في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، برواية جديدة تحمل اسم «الزبال»، والصادرة عن دار «ديير» للنشر والتوزيع.