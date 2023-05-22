رئيس «تضامن النواب»: الشعب المصري وقت الأزمات إيد واحدة

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ولجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني شهدت زخما شديدا ومداخلات كثيرة، وهناك أكثر من 100 متحدث تناولوا القضية من منظور مختلف وفقا لكل تخصص.

وقت الأزمات والتحديات

وأوضح «القصبي» في حوار له على شاشة «اكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن النجاح الحقيقي يكمن في الصورة الحضارية التي يقدمها المصريون للعالم أجمع، متابعا: «كان فيه تشكيك في إننا نقعد مع بعض ونتناقش، لكن الحقيقة إن الشعب المصري وقت الأزمات والتحديات إيد واحدة».

جلسات الحوار الوطني

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور أحزاب وجهات مختلفة بآراء ووجهات نظر مختلفة، وسط إطار من ثقافة، وفن الحوار أحد مخرجات الحوار الوطني المهمة.