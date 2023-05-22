عماد الدين حسين لـ أحمد الطاهري: الحوار الوطني له إيجابيات كثيرة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني له إيجابيات كثيرة مثل لقاء الأحزاب بمختلف الأيديولوجيات في الجلسات.

عماد حسين: كلما تقدمت الجلسات زاد الرشد

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال لقائه في برنامج كلام في السياسة مع أحمد الطاهري، على قناة «اكسترا نيوز»: «كلما تقدمت الجلسات زاد الرشد، والكل يريد أن يتكلم، ولكن ما سيحدث بعد ذلك هو أن الكل سيطرح وجهات نظر بعد الدراسة والتناقش من أجل الخروج بتوصيات تُرفع إلى رئيس الجمهورية، بحيث يكون الرأي القانوني والدستوري حاضرا».