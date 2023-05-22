ضبط أسماك فاسدة في حملة تموينية بمركز ساحل سليم بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع الإدارة التموينية بالمدينة، حملة تموينية مكبرة لمتابعة الأسواق، أسفرت عن ضبط 160 كيلو أسماك فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

ضبط أسماك فاسدة

وقال أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط، إن الحملة تمت بالتنسيق مع سيد حسين، مدير إدارة التموين، وراشد همام، مدير مكتب تموين قرية الشامية، وطارق نصار، مفتش تموين، ومحمد مراد، مفتش أغذية، ومحمد حمدي، مفتش أغذية بالإدارة الصحية بساحل سليم، وتم ضبط 160 كليوجرام من الأسماك الفاسدة «بياض - سمك الكلب»، وأنواع أخرى.

حملات تموينية مكثفة

وأضاف رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أن الأسماك الفاسدة المضبوطة كانت في طريقها إلى الأسواق، وتم عمل الإجراءات والتدابير القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعدامها بعد استصدار قرار النيابة العامة، مشددا على مواصلة الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة بدائرة المركز وعلى المحال التجارية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.