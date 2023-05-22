وزير التنمية المحلية يوجه برصف الطرق في المحافظات لتحقيق أعلى معدلات السلامة

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات، التي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة؛ تنفيذا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تمهيد شوارع الأحياء والمدن

وفي سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط في رصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظات المشار إليها، وبمحافظة الإسكندرية يتم رصف شارع أحمد أبو سليمان الذي يعد من أهم الشوارع الحيوية في الحي، ورصفه يساعد على إحداث انفراجة كبيرة في حركة المرور، وبلغت أعمال الرصف بالشارع 40% حتى الآن.

وبمحافظة الغربية، يشهد مركزا المحلة وسمنود، أعمال تطوير محور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود، وذلك بإجمالي طول 6.8 كيلومترا وعرض 18 مترا، وإعادة تأهيل الطريق الرئيسي لمدينة سمنود «مدخل المدينة» بطول 1.5 كيلومتر لتحقيق السيولة المرورية للمدينة.

خطة الرصف والتطوير

وفي محافظة أسيوط، يجرى استكمال خطة الرصف والتطوير بمركز البداري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

كما يجرى رصف للطريق الموازي للطريق السريع لتخفيف الزحام عن الطريق السريع، وجرى الرصف من كوبري مراد حتى كوبري المجموعة جنوبًا مع متابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.