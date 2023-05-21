«التنمية المحلية»: إزالة 6430 مبنى مخالفا و1445 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، والتي كانت قد بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتي 19 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على أملاك وأرضي الدولة وإزالة أي تعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

استرداد أراضي الدولة

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة 21 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف والذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.

وأوضح «آمنة»، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى، بلغ حوالى 6430 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1445 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، كما تم إزالة عدد 154 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدان بمحافظة بورسعيد.

محافظة البحيرة تتصدر المخالفات

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ 21، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة 1480 حالة مباني مخالفة على مساحة 194 ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تم إزالة 626 حالة مباني مخالفة على مساحة 123 ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التي نجحت في إزالة 393 حالة مباني على مساحة 77 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط التي قامت باسترداد 2176 فدان بإجمالي 123 حالة تعد، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 850 فدان أراضي زراعية بإجمالي 426 حالة تعد، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 506 أفدنة أراضي بإجمالي 23 حالة تعد.

جدير بالذكر أن الموجه الـ 21 قد بدأت 29/4/2023 وتستمر حتى 14 يوليو 2023، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني للموجة اعتبارًا من 27 مايو المقبل وحتى 16 يونيو المقبل، وتستهدف إزالة حالات التعدي المتوسطة، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو المقبل.